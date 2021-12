Πώς να κάνεις το ντύσιμό σου τις γιορτές

Οι γιορτινές ημέρες είναι προ των πυλών και όλες στοχεύουμε στο να περάσουμε όμορφα με αγαπημένα πρόσωπα.

Τα γιορτινά καλέσματα δεν θα λείψουν και εσείς, ως δώρο στον εαυτό σας, οφείλετε να είστε λαμπερές και κομψές εκπέμποντας την πιο θηλυκή και γοητευτική πλευρά του εαυτού σας. Τα οικονομικά σας ίσως να μην επιτρέπουν πολλά έξοδα αυτές τις γιορτές -κάποιο καινούριο φόρεμα ή ένα ζευγάρι ψηλοτάκουνες ή κάποιο κόσμημα- ωστόσο υπάρχουν τρόποι να κάνετε τo ντύσιμό σας να φαίνεται πιο ακριβό, χωρίς να κάνετε το παραμικρό έξοδο.

Αυτό μπορείτε να το καταφέρετε κάνοντας τους σωστούς συνδυασμούς και αξιοποιώντας statement κομμάτια της γκαρνταρόμπας σας. Xωρίς υπερβολή και με γνώμονα το στιλ που σας ταιριάζει μπορείτε να εντυπωσιάσετε!

1) Σικάτη απλότητα: Δεν είναι ανάγκη να φορτωθείτε με υπερβολή για να εντυπωσιάσετε. Less is more, χρυσός κανόνας στη μόδα. Ένα μαύρο ή λευκό (hot τάση τον φετινό χειμώνα) φόρεμα είναι μια λύση που θα σας βγάλει από την δύσκολη θέση και θα δείξει ότι ξέρετε από σικάτο στιλ.

2) Χρυσό, all time classic: Ένα χρυσό κόσμημα μπορεί να κλέψει την παράσταση στην εμφάνισή σας. Σε ένα total black look ταιριάζει υπέροχα ένα χρυσό βραχιόλι ή ένα ζευγάρι χρυσά σκουλαρίκια.

3) Μαλλιά και make up στην εντέλεια: Ένα εντυπωσιακό χτένισμα και ένα λαμπερό μακιγιάζ μπορούν να σας μεταμορφώσουν. Αντιθέτως, αν το look σας δεν είναι προσεγμένο, τότε ακόμα κι αν το ρούχο σας είναι ακριβό δεν θα μπορέσει να αναδειχθεί.

4) Μονοχρωμία: Αν δεν είστε σίγουρες για τον συνδυασμό που θα κάνετε, τότε μην το «διακινδυνεύσετε». Ακολούθησε τον ασφαλή δρόμο της μονοχρωμίας που σε βγάζει πάντα ασπροπρόσωπη.

5) Τα ρούχα θα πρέπει να είναι στο νούμερό σου: Ό,τι σε στενεύει ή ό,τι «κολυμπάει» στο σώμα σου ποτέ δεν θα αναδείξει την σιλουέτα σου και ποτέ δεν θα δείξει την πραγματικά του αξία. Ρούχα στο νούμερό σου, λοιπόν! Τόσο απλό!