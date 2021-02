3+1 μαγειρικά κόλπα





Με απλές πρώτες ύλες, αλλά με «έξυπνο» χειρισμό, μπορούμε εύκολα να νοστιμίσουμε την καθημερινότητά μας.

1. ΨΗΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΕ ΛΙΓΟ ΛΑΔΙ



Για να ψήσουμε λαχανικά στο φούρνο χωρίς λάδια, αλλά με ιδιαίτερη νοστιμιά, βάζουμε τα κομμάτια των λαχανικών σ’ ένα μπολ, βάζουμε ελάχιστο λάδι, λίγο χονδρό αλάτι και ανακατεύουμε στιβαρά με τα χέρια μας, μέχρι να γυαλίσουν όλα και να πάει το αλάτι παντού. Τα βάζουμε σε ταψί με ένα ποτήρι λευκό κρασί για αρχή. Αν χρειαστεί, προσθέτουμε και λίγο νερό ή κρασί εκ νέου. Ο χρόνος ψησίματος εξαρτάται από το μέγεθος των λαχανικών και από τον τρόπο που θα τα κόψουμε.



2. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΠΟΥΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ



Βάζουμε τις πατάτες ακαθάριστες, αλλά καλά πλυμένες (πιθανόν να χρειαστούν τρίψιμο με σκληρό σφουγγάρι), στο φούρνο μικροκυμάτων για 10 λεπτά. Παρεμπιπτόντως, έτσι κερδίζουμε χρόνο, μια που οι πατάτες θα ζεσταθούν στην καρδιά τους, οπότε και τις βάζουμε σε φούρνο προθερμασμένο στους 180° C και τις ψήνουμε για περίπου μισή ώρα. Ο στόχος είναι να στεγνώσουν ελαφρώς οι πατάτες και, όταν τις ξεφλουδίσουμε, να έχουμε μια πρώτη ύλη ελαφρώς στεγνή. Από εκεί και πέρα, κάνουμε τον πουρέ της αρεσκείας μας, με λάδι, με γάλα και βούτυρο, με ζωμούς και αρώματα, «δουλεύοντας» τον πουρέ στην κατσαρόλα με μια σπάτουλα μέχρι που να δέσει, χωρίς να μας πειράζουν τυχόν κομμάτια που μπορεί να μείνουν. Με φαντασία μπορεί να προστεθούν κι άλλα λαχανικά, όπως το καρότο, το μπρόκολο κ.λπ.



3. ΤΑ ΠΙΟ ΝΟΣΤΙΜΑ ΨΗΤΑ ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ



Αφού κόψουμε τα φύλλα και την ουρίτσα από τα παντζάρια, τα πλένουμε και τα βάζουμε σκεπασμένα (γιατί πιτσιλάνε) πρώτα στο φούρνο μικροκυμάτων για περίπου 15 λεπτά και μετά τα ψήνουμε στο φούρνο στους 180° C μέχρι να γίνουν. Το αντιλαμβανόμαστε εύκολα, καρφώνοντάς τα μ’ ένα μαχαίρι. Στη συνέχεια το ξεφλούδισμα είναι παιχνίδι. Mε αυτό τον τρόπο τα παντζάρια αποκτούν ιδιαίτερη υφή και βαθιά νοστιμιά.



+1 ΣΚΟΡΔΟ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΙΕΙ



Είτε βράζουμε τις σκελίδες σε γάλα ή και νερό είτε, ακόμη καλύτερα, ψήνουμε κεφάλια σκόρδου σε χαμηλό φούρνο (150° C), αφού τους κόψουμε τη ρίζα και τα τοποθετήσουμε σε λάδι που φτάνει μέχρι τα 2/3 τους. Προσέχουμε ώστε οι σκελίδες να είναι μαλακές και να πολτοποιούνται. Κατόπιν δοκιμής, θα πρέπει να εξέρχονται σε μορφή κρέμας από το «φόρεμά» τους. Μ’ αυτήν τη μέθοδο, από τη μια έχουμε πολτό σκόρδου, τον οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε οποιοδήποτε έδεσμα, και, από την άλλη, αφού σουρώσουμε και προσθέσουμε άλλο τόσο φρέσκο λάδι, έχουμε σκορδόλαδο, με το οποίο μπορούμε να αρωματίσουμε σαλατικά, ψητά, πουρέδες κ.ά.

Από τον Αλέξανδρο Γιώτη