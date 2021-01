Jennifer Lopez :Η κομψή εμφάνιση και η συγκίνηση της performance στην ορκωμοσία

Πριν ο Joe Biden ορκιστεί 46ος Πρόεδρος των Η.Π.Α στη σκηνή ανέβηκε μία από τις πιο διάσημες Αμερικανίδες performers, η Jennifer Lopez.

Η λατίνα σταρ ερμήνευσε το δημοφιλές παραδοσιακό αμερικάνικο τραγούδι "This Land Is Your Land" και το "America The Beautiful", χωρίς να μπορεί να κρύψει τη συγκίνησή της.

H Lopez ήταν ντυμένη στα λευκά, με το μακρύ παλτό της να ξεχωρίζει, όπως και οι πέρλες στα κοσμήματα που είχε επιλέξει για να ολοκληρώσει το chic σύνολό της.

Μέσα από το σικ παλτό της διακρίνεται μια sequin παντελόνα κι ένα λευκό πουκάμισο με βολάν.

Το λευκό χρώμα που επέλεξε για το look της, το οποίο έχει την υπογραφή Chanel, δεν είναι τυχαίο, καθώς συνδέεται άμεσα με το κίνημα

των Σουφραζετών και το επιλέγουν συχνά οι Αμερικανίδες πολιτικοί στις εμφανίσεις τους.