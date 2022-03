«Ηλιακές καμήλες» φέρνουν ebooks σε παιδιά στην Αιθιοπία

Η οργάνωση Save the Children Fund έχει θέσει σε λειτουργία στην Αιθιοπία την «τετράποδη βιβλιοθήκη», φέρνοντας με καμήλα βιβλία στα παιδιά από το 2010. Έως προσφάτως, οι καμήλες κουβαλούσαν κουτιά με εκατοντάδες βιβλία για να τα μοιράσουν στα μικρά.

Τώρα, οι καμήλες-βιβλιοθήκες λειτουργούν με ηλιακή ενέργεια: αντί για τυπωμένα βιβλία, κουβαλούν τάμπλετ με ebooks και ηλιακά πάνελ όταν επισκέπτονται τα χωριά κάθε τρεις με τέσσερις μέρες για να είναι δυνατή η επαναφόρτιση των τάμπλετ.

Εδώ και καιρό χρησιμοποιούνται καμήλες για μεταφορά αγαθών σε μεγάλες αποστάσεις στην περιοχή των Somali στην Αιθοπία.

Εδώ και 12 χρόνια, το πρόγραμμα Save the Children’s Library For All χρησιμοποιεί 21 καμήλες που στην πλάτη της καθεμιάς ήταν με ιμάντες στερεωμένα ξύλινα κουτιά με 200 βιβλία μέσα.

Οι καμήλες-βιβλιοθήκες έφταναν σε 22.000 παιδιά σε 33 απομονωμένα χωριά.

Τώρα, τα τάμπλετ επιτρέπουν στα μικρά να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους καθώς η COVID-19 κρατά πολλά από αυτά μακριά από το σχολείο.

«Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας δεν είναι μόνον να τροφοδοτεί με βιβλία τα παιδιά, αλλά και να εξασφαλίσει ότι έχουν πρόσβαση σε ιστορίες στη δική τους κουλτούρα και γλώσσα, αντικατοπτρίζοντας την πραγματικότητά τους και καλλιεργώντας αγάπη για το διάβασμα» υπογραμμίζουν από την οργάνωση.

«Μέσω απίστευτων συνδρομών από το Save the Children’s Library For All, παιδιά σε απομακρυσμένες κοινότητες στη Somali Region μπορούν πλέον να έχουν πρόσβαση σε μια ευρύτερη επιλογή ιστοριών που έχουν αποθηκευτεί στα με ηλιακή ενέργεια τάμπλετ».