Το δέκατο τέταρτο βιβλίο του «Δύπνοος έκφραση» παρουσιάζει ο Θεοχάρης Μπικηρόπουλος, την Παρασκευή 14/10/2022 στο βιβλιοπωλείο «Μάτι»

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΜΑΤΙ η έγχρωμη εικαστική έκδοση με τίτλο «Δύπνοος έκφραση». Στο δέκατο τέταρτο βιβλίο του, ο Θεοχάρης Μπικηρόπουλος συνυπάρχει με την εικαστικό Ειρήνη Μητούδη. Είναι η έβδομη ποιητική του συλλογή, την οποία «διακοσμεί» τις σελίδες του με έργα κολάζ η εικαστικός Ειρήνη Μητούδη.

Την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 8μμ, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη επίσημη βιβλιοπαρουσίαση στην Κατερίνη, στο χώρο του βιβλιοπωλείου-Γκαλερί ΜΑΤΙ.

Για το βιβλίο θα μιλήσει ο εκδότης κι επιμελητής της έκδοσης Κυριάκος Προβατίδης, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Ολύμπου, ηθοποιός και σκηνοθέτης Γιώργος Χανδόλιας, η εικαστικός και διακοσμήτρια Ειρήνη Μητούδη και ο Θεοχάρης Μπικηρόπουλος.

Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά με την κιθάρα του ο Λευτέρης Κηπόπουλος, ενώ παράλληλα στο χώρο της εκδήλωσης μπορείτε να θαυμάσετε την έκθεση έργων κολάζ της κ. Μητούδη.

Την εκδήλωση χαιρετίζει ο δήμαρχος Κατερίνης, κ. Κώστας Κουκοδήμος.

Οι δύο δημιουργοί που υπηρετούν διαφορετικές μορφές τέχνης, ενώνουν τις «πνοές» τους, την ποίηση και το κολάζ, σε μια πρωτοποριακή συνεργασία και μας προσκαλούν σε κόσμους του ασυνείδητου, του ονείρου και της φαντασίας.

Ο Κατερινιώτης συγγραφέας και ποιητής Θεοχάρης Μπικηρόπουλος, χρησιμοποιεί τις λέξεις, τις πλάθει με μαεστρία και καταθέτει εικόνες, δυνατά μηνύματα και συναισθήματα στο χαρτί.

Η Ειρήνη Μητούδη, εικαστικός, από τη Θεσσαλονίκη, χρησιμοποιεί πινέλα, χρώματα και εικόνες για να συνθέσει το εμπνευσμένο προσωπικό της έργο, με το οποίο έχει καθιερωθεί στους εικαστικούς κύκλους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στις δύσκολες σημερινές συνθήκες η «Δύπνοος έκφραση», η εκδοτική συνύπαρξη των δύο δημιουργών, οδηγεί τα βήματά μας σε μια πολιτιστική εξέλιξη. Μέσα από αυτή την εικαστική συνομιλία, ο ζωντανός εικαστικός-ποιητικός διάλογος, φέρνει κοντά δυο αυτόνομες εκφραστικές γλώσσες που η καθεμιά ζητά να διεισδύσει μέσα στην άλλη, αλλά παράλληλα διαφυλάττει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της.

Η τέχνη ενώνει και οι δύο δημιουργοί αποκαλύπτουν τις προθέσεις τους: να διευρύνουν τα όρια της συνείδησή τους, να προσεγγίσουν και να κατανοήσουν τις αλήθειες της ζωής και να επανατοποθετήσουν στο χώρο και στη σκέψη τους, την ευαισθησία, την αισθητική, την ευγένεια και την ομορφιά.





Το who is who του Θεοχάρη Μπικηρόπουλου

O Θεοχάρης Μπικηρόπουλος γεννήθηκε στο Villigen(Stuttgart) της Γερμανίας. Ξεκίνησε να αρθρογραφεί από 16 χρονών στον τύπο της Κατερίνης με σημαντικές δημοσιογραφικές επιτυχίες και παρεμβάσεις στην κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική ζωή της Πιερίας.

Ιδρυτής και συνεκδότης της εφημερίδας ΕΠΙΛΟΓΕΣ της ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, των περιοδικών WEEK , MUST και στη συνέχεια του «MUST- 4 Εποχές» τη δεκαετία του ΄90 ως το 2005 .

Διετέλεσε διευθυντής ειδήσεων σε τοπικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, τηλεπαρουσιαστής ειδήσεων και εκπομπών. Συνεργάστηκε με όλες τις τοπικές εφημερίδες, υπήρξε ανταποκριτής Αθηναϊκών ΜΜΕ, κειμενογράφος διαφημίσεων και λογογράφος.

Εργάσθηκε ως υπεύθυνος Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, σε Νομάρχες και Πολιτικά Γραφεία.

Υπήρξε υπεύθυνος πολιτικού σχεδιασμού και επικοινωνιακής υποστήριξης σε υποψήφιους που εκλέχθηκαν, συμμετείχε και συμμετέχει σε ομάδες επικοινωνίας και πολιτικού σχεδιασμού.

Ενεργό μέλος πολλών Συλλόγων με πολυποίκιλη δράση.

Μέλος της «Ελληνικής Εταιρίας Δημοσίων Σχέσεων».

Διετέλεσε «Συντονιστής» της Ομάδας Επικοινωνίας και ΜΜΕ του «Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής», τη διετία 2006 και 2007.

Από το 2004 ως τον Ιανουάριο του 2008, διετέλεσε, Υπεύθυνος Τύπου και Διευθυντής Πολιτικού Γραφείου, στο Υπουργείο Υγείας, στην Αθήνα.

Κάτοχος του Μεταπτυχιακού τίτλου M.Sc «Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας» της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας 2008-2010 (Ε.Σ.Δ.Υ. μέλος των: WHO, ASPHER, EAPHSS, EHMA, FICOSSER).

Μελέτες και εργασίες του έχουν δημοσιευθεί σε πρακτικά συνεδρίων.

To 2007 παρακολούθησε το ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ της ΣΤΟΑΣ ΒΙΒΛΙΟΥ.

Τιμήθηκε από το Δήμο Κατερίνης στις 22-7-2006 «για την προσφορά με το έργο του στη πνευματική ζωή της Κατερίνης και στα Ελληνικά Γράμματα».

Ιδρυτικό μέλος και τ. Αντιπρόεδρος της ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ.

Μέλος της Ένωσης Εικαστικών Καλλιτεχνών Πιερίας.

Μέλος της Καλλιτεχνικής Επιτροπής του Φεστιβάλ Ολύμπου 2016.

Μέλος της κριτικής επιτροπής του 3ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ποίησης 2017, του ΑΡΧΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΤΕΧΝΗΣ

Συμμετείχε στο 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Ποίηση Πάτρας, 1-4 Σεπτεμβρίου 2022, μεταξύ 65 Ελλήνων και ξένων ποιητών, στη διάρκεια του οποίου τιμήθηκε για το έργο του ο Τίτος Πατρίκιος.

Ζει και εργάζεται στην Κατερίνη ως εκπαιδευτικός στο Δημόσιο ΙΕΚ του Υπουργείου Υγείας στην Κατερίνη, όπου διετέλεσε διευθυντής





Τα βιβλία του και οι συμμετοχές σε συλλογικές εκδόσεις :

«Κάτι στιγμές» (1992), Eκδόσεις ΠΕΡΙ

«Ο κήπος με τα ρόμπολα» (2003).

Εικονογράφησε μέρος του βιβλίου «Η Ελλάδα με χρώμα ,ήχο, εικόνα και λόγο» (2002) των εκδόσεων «Εκδοτική Όλυμπος -Γ. Ράπτης»).

«Η εξ-ΟΥΣΙΑ της Επικοινωνίας –Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων» (Eκδόσεις Παπαζήση, Πρόλογος του Άρη Σπηλιωτόπουλου)

Η Βαλίτσα, Eκδόσεις Σαββίδη 2008 (μετάφραση στα Αγγλικά, Κρυσταλλία Παπαδοπούλου, One-act play : “The suitcase”).

Εγώ; Εσύ… Θέατρο, 2011.

«Αλκυονίδες Νύχτες», Τα Ερωτικά - ανθολογία περιόδου 2004-2011

«Οδυσσέα, μη γυρίσεις στην Ιθάκη». Τα Ερωτικά - ανθολογία περιόδου 2004-2011. 2011.

«Οι έρωτες της Ενδορφίνης», Ποιητική ενότητα στην ελληνοιταλική δίγλωσση έκδοση Tra ludiche evoluzioni interior si cerca l’amore /Ανάμεσα σε εσωτερικά παιχνίδια εξέλιξης αναζητάται η αγάπη/Θεοχάρης Μπικηρόπουλοσς, Ornella Cappuccini, Giovanni Campisi. [Μετάφραση στην Ιταλική γλώσσα των ποιημάτων του Θεoχάρη Μπικηρόπουλου: Χαϊδεμενοπούλου Γεωργία. [ΠΟΙΗΣΗ-Δίγλωσση Ιταλοελληνική έκδοση, εκδόσεις Edizioni Universum, Italia 2014.

Κρίσεις επιΚρίσεων (Ήταν λέει... στο σπίτι του πρωθυπουργού. Γιατί δε μιλάς; Υπό Σκιήι). Εκδόσεις Όστρια , 2015

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΠΟΙΗΣΕΩΣ- Συλλογικό έργο. Εκδόσεις Όστρια, 2016.

Αλκοόλ –Αλκοολισμός. Χρήση και κατάχρηση. Έρευνα για τις στάσεις και αντιλήψεις νέων 18-30 ετών στη Μακεδονία. Εκδόσεις Όστρια, 2016.

Ορφέας και Λειβηθρίδες (Χαικού) Εκδόσεις Όστρια, 2017.

Ποιητική Ακαδημία Ελλάδας, Συλλεκτική έκδοση, συλλογικός τόμος, επιμέλεια Δ. Ιατρόπουλος, Εκδόσεις της Νέας Διάστασης, 2018.

Χωροχρόνος, Παναγιώτης Φτάρας, συμμετοχή στο «φωτογραφικό λεύκωμα και λογοτεχνία», 2018, εκδόσεις Όστρια.

Ο Κένταυρος που αγαπούσε τη Γοργόνα, μυθιστόρημα, 2018, εκδόσεις Όστρια.

ΚΕΦΑΛΟΣ-λογοτεχνικό ημερολόγιο 2021. (Συλλογικό έργο Δεκέμβριος 2020).

Galaxy, Εκδόσεις Edizioni Universum, Italia 2021 (συλλογικός τόμος στην Αγγλική γλώσσα)

Είδωλα στον καθρέπτη, θέατρο. (Πλήρης ημερών, Η εξομολόγηση της πεταλούδας, Σοκολάτα υγείας.) Εκδόσεις Οξύνοια, 2021.

EMERGENZA CLIMATICA, κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το κλίμα, Ιταλία, Edizioni Universum (συλλογικός τόμος σε 5 γλώσσες) 2022.

Δύπνοος έκφραση, ποίηση και κολάζ, Θεοχάρης Μπικηρόπουλος –Ειρήνη Μητούδη, εκδόσεις ΜΑΤΙ 2022.

Υπό έκδοση πολύγλωσση συλλογική ποιητική ανθολογία POETAE MUNDI στην Ιταλία, εκδόσεις Edizioni Universum, (συμμετέχει με 8 ποιήματα).

Το Δεκέμβριο του 2022 θα κυκλοφορήσει το πολυαναμενόμενο νέο του μυθιστόρημα με τίτλο «BLACK REARL».

Η ζωγραφική και το σκίτσο είναι επίσης αγαπημένοι του τρόποι έκφρασης. Συμμετείχε στα «Αικατερίνεια 2008» (1-11-2008) με έκθεση σκίτσων περιόδου 1981-2008. Ποιήματά του έχουν μελοποιηθεί από τον μουσικοσυνθέτη Μπάμπη Ναβροζίδη.

Κείμενά του συμπεριλαμβάνονται στο βιβλίο «Λογοτεχνικές εκδόσεις, μαρτυρίες και αφηγήσεις στην Πιερία 1918-2010» Αντώνης Κάλφας, Κατερίνη 2011,του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Κατερίνης